Green Day anunció los detalles de su próximo álbum compilatorio, asegurando que traerá dos canciones nunca antes escuchadas de la banda.

Este trabajo tendrá por título Greatest Hits: God’s Favourite Band y será lanzado el 17 de noviembre, contando con una introducción hecha por dios (!) utilizada en uno de sus pasados shows de este año.

Los dos tracks nuevos son “Back in the USA” y “Ordinary World”, siendo este último interpretado junto a la cantante country Miranda Lambert.

Escucha una de ellas aquí:

El tracklist:

1. “2000 Light Years Away”

2. “Longview”

3. “Welcome To Paradise”

4. “Basket Case”

5. “When I Come Around”

6. “She”

7. “Brain Stew”

8. “Hitchin’ a Ride”

9. “Good Riddance (Time of Your Life)”

10. “Minority”

11. “Warning”

12. “American Idiot”

13. “Boulevard of Broken Dreams”

14. “Holiday”

15. “Wake Me Up When September Ends”

16. “Know Your Enemy”

17. “21 Guns”

18. “Oh Love”

19. “Bang Bang”

20. “Still Breathing”

21. “Ordinary World” (junto a Miranda Lambert)

22. “Back In The USA”