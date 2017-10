Francisca Valenzuela, una de las voces más reconocidas de la música chilena actual, escribió un extenso texto para relatar el acoso que ha sufrido durante años en su carrera musical sumándose a la campaña #YoTambién.

Allí enumera una gran cantidad de episodios vividos como artista, los que van desde contacto físico hasta gritos machistas, añadiendo que esto no solo ocurre en sus conciertos, sino que también en reuniones laborales.

Incluso apuntó a la prensa como uno de los reforzadores de aquel comportamiento y otros “consejos” que le han dado: “Cuando me dijeron una y otra vez, cálmate, a nadie le gustan las niñas enojonas o difíciles y no quieres caer mal; o hazte la lesa no más, mira para el otro lado, si así son las cosas”.

“Muchas veces pasaban cosas y me sentía confundida, incómoda y paralizada. No sabía qué hacer. No sabía cómo decir, ‘no haga eso, etc’ y defenderme y seguir adelante con la reu/entrevista/conversación/concierto/etc”, reflexionó posteriormente.

Sobre aquella sensación, Valenzuela agregó que “sentía que el problema era YO. Que la inadecuada era yo. Que la insuficiente era yo. Que yo, la niña, la mujer, la debilucha, la miedosa, era la que no sabía y que tenía saberlo todo. Hacerlo todo. Y nunca equivocarse”.

“Internalicé la cultural patriarcal y justificaba la incomodidad, lo inapropiado, la sensación inseguridad e incertidumbre con: esto lo hacen porque soy débil, porque soy un fraude, porque pueden manipularme, porque me dejo manipular”, añadió.

Luego comentó que “estos son algunos ejemplos que se viene a la cabeza mientras tipeo esto en el compu después de ver los testimonios y comentarios de múltiples mujeres alrededor del mundo -incluyendo mis familiares, amigas, y colegas. No me sorprenden los testimonios. Me horrorizan, me dan rabia, me dan tristeza. Pero no me sorprenden. Porque para nosotras, lamentablemente, es obvio que esto pasa”.

“Esto es la punta del iceberg y de lo que tenemos al alcance. Tenemos que ir cambiando y transformando la cultura patriarcal una historia a la vez”, sentenció.

Revisa el texto completo aquí: