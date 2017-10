Hace menos de una semana se estrenó la segunda temporada de Stranger Things, tiempo suficiente para que surgieran diversas teorías en la red.

Una de estas, alimentada por algunos descubrimientos de la cuenta de Twitter @UpsideDownFacts, apuntan a que existiría una relación estrecha entre esta serie y un clásico de Stephen King que recientemente fue adaptado al cine: IT.

Según señalan, habrían algunas referencias que conectarían al Demogorgon con Pennywise, como un dato otorgado en el segundo capítulo por Bob Newby, quien menciona que sus padres tienen una casa en Maine, mismo estado en el que ocurren los hechos del libro de King.

En otro episodio, el mismo Bob dice que fue víctima de un tipo disfrazado como payaso cuando él era niño, lo que por la época se remontaría hasta la década de los 50… mismos años en los que Pennywise aterrorizaba la ciudad de Derry.

Bob’s parents are from Maine, and he was haunted by an evil clown when he was a kid which would’ve been in the late 50’s #StrangerThings pic.twitter.com/G1SfJiCHRd

— Stranger Facts (@UpsideDownFacts) October 29, 2017