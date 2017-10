Lance Bass, ex miembro de N’Sync, sufrió un duro episodio de homofobia cuando intentó donar sangre para ayudar a las víctimas del tiroteo que dejó más de 50 muertos en Las Vegas.

Según relató en su cuenta de Twitter, al momento de querer donar sangre, se le negó la posibilidad debido a su orientación sexual: “¿Cómo sigue siendo ilegal para los gays donar sangre?”.

How is it STILL illegal for gays to donate blood??!! I want to donate and I'm not allowed. 😤

— Lance Bass (@LanceBass) October 3, 2017