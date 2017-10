Morrissey se presentó en una sesión especial de BBC 6 Music esta mañana, en donde presentó una nueva canción de su próximo álbum Low in High School.

Se trata de “When You Open Up Your Legs”, la que acompañó a otras de este nuevo trabajo, como “I Wish You Lonely”, “Home Is a Question Mark” y “Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage”.

Y esa no fue la única sorpresa, ya que dio su propia versión de “Back on the Chain Gang” de The Pretenders.

Revisa la sesión completa entrando acá.