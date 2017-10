pin it

The Smiths publicó un demo inédito de “I Know It’s Over”.

Esta canción será parte de la reedición que lanzarán de The Queen Is Dead, álbum que el año pasado cumplió tres décadas, pero que no pudo tener un homenaje por problemas con su sello musical.

Este próximo lanzamiento estará disponible el 20 de octubre en formato de boxset con cinco vinilos, un boxset con dos CDs o uno con mezcla CD+DVD, incluyendo el contenido del disco original más demos, lados B y rarezas.

Escúchalo acá: