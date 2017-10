pin it

Liam Gallagher cumplió uno de sus sueños: Lanzar un disco solista.

El nombre de este es As You Were, el que fue publicado este viernes 6 de octubre.

Este álbum contó con un single inicial, “Wall of Glass”, llegando posteriormente otros como “Chinatown”.

La promoción de este disco lo llevará a todo el mundo, incluyendo a nuestro país donde será parte de la edición 2018 de Lollapalooza Chile.

Escúchalo acá: