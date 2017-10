Eminem nuevamente disparó en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una presentación en los BET Hip Hop Awards.

Allí el músico realizó un duro freestyle, en donde habló de diversos temas: Desde la protesta #TakeAKnee de los jugadores de la NFL, el huracán que azotó Puerto Rico o la vida llena de lujos del empresario.

“A cualquier fanático mío que sea uno de sus seguidores, estoy marcando un límite aquí. Estás a favor o en contra. Y si no puedes decidir quien te cae mejor y te divides sobre a quien apoyar, lo haré por ti aquí: Jódete“, rapeó el músico.

Revísalo aquí:

The FULL verse that EVERYBODY is talking about! @eminem BODIED THIS! #HipHopAwards pic.twitter.com/zoS0wEwjQF

— BET (@BET) 11 de octubre de 2017