Hay veces que la música revela mucho de la persona que la hace. Y están las otras también. Basta escuchar Daughter para imaginar a gente con mucha sensibilidad, quizás seria o quizás tímida.

Pero, de entrada, Elena Tonra es todo lo contrario. La vocalista y fundadora es divertida, encantadora y suelta en promedio una risotada cada cuatro frases.

El trío inglés lleva dos discos editados y forma parte de uno de los sellos con mayor reputación del Reino Unido: 4AD, una leyenda de la música independiente. El público chileno podrá verlos por primera vez en noviembre, y por partida doble. No sólo estarán en el cartel del festival Fauna Primavera, el sábado 11, sino además con un sideshow en el Teatro La Cúpula, dos días antes.

Sobre eso obviamente hablamos, pero también sobre su amor por Jeff Buckley, el rol que cumple Daughter en el contexto festivalero de hoy y de dónde viene la inspiración para hacer música.

Rock&Pop: Primero que todo, me gustaría saber cómo ha sido tu evolución musical desde que partiste tocando sólo con tu guitarra. Existe una tradición folk muy grande en el Reino Unido, pero tú has avanzado más allá de ella.

Elena Tonra: Sí, es cierto. Para ser honesta, partí tocando guitarra entrando a la adolescencia y porque mi hermano lo hacía. Algo así como por envidia, jajaja. Yo también quería saber cómo. Pero la verdad es que hay una movida folk muy grande que escuchaba y además mi abuelo era irlandés y muy talentoso, entonces nos traspasaba más de eso todavía cantándonos a capella.

Y para mí la música fue una forma de darle forma a muchos pensamientos que tenía escritos en papel, pero que no había encontrado cómo mostrarlos. Eso hice por muchos años, luego empecé a tocar en pubs hasta que conocí a Igor y Remi en la universidad. Me emocionó mucho la idea de poder trabajar eso con más gente.

R&P: Para mucha gente, tocar solo con una guitarra es una decisión estilística. Hay muchos que lo hacen muy bien así no más. ¿Para ti al principio fue así, o siempre quisiste tener una banda pero no sabías con quién hacerla?

ET: Honestamente nunca pensé que podía dedicarme a esto, jajaja. Por mucho tiempo estuve simplemente impresionada de saber tocar un instrumento. No fue mucho de decisión estilística, sino que tenía un amigo en el colegio que era y es todavía un excelente guitarrista. Estábamos en una fiesta y me enseñó a tocar algunos acordes. Esa fue mi primera lección y nunca lo pensé mucho más allá de disfrutar tocarla.

R&P: Y además de tu abuelo, ¿a quién más admirabas? ¿Jeff Buckley, Cat Power?

ET: Jeff Buckley, definitivamente. Quiero ser Jeff Buckley, jajaja.

R&P: Jajaja, bueno, quién no…

ET: Jajaja, lo sé. Pero sí, él es mi completo héroe. Conocerlo fue un gran cambio en cómo enfrentaba escribir canciones y hacer melodías. Me introdujo a algo que nunca había escuchado antes. Mi crianza fue de la mano de mis papás, que escuchaban muy buena música. Me expusieron a toda la música de los 60′ y 70′, como Dylan, Neil Young y Bowie, etc. Yo nací en 1990, entonces los primeros discos que compré por mi cuenta eran mucho más poperos.

R&P: ¿Te gustaban las Spice Girls?

ET: Mucho, tenía 10. Me encantaban. Aunque me gustaba más Destiny’s Child. Amo a Beyoncé, jajaja. Todavía soy fan. A los 15 conocí a Jeff Buckley y gracias a él entré a otras cosas como Radiohead y bandas así, entonces empecé a desarrollar mi gusto musical. Justo a tiempo cuando aprendí a tocar guitarra.

R&P: Puedo suponer entonces que no era mucho un sueño tuyo llegar a una institución del indie como el sello 4AD. ¿Te pilló por sorpresa entrar ahí o lo buscaste en algún punto?

ET: Completamente sorprendida, la verdad. Y gratamente. Fue muy emocionante que fueran a vernos tocar y que les gustara. Desde ahí todo funcionó naturalmente. Debí haber pensado más en eso, porque cuando chica me gustaban mucho los Red House Painters, pero no tenía idea de sellos ni nada. Ni los entendía, jajaja.

Amé su sonido antes de conocerlos, y después se me hizo consciente con la camada más nueva, como Bon Iver, The National o St. Vincent. Es un honor participar de un sello así, donde la música es lo más importante y donde hay una diversidad de artistas y propuestas, todos muy talentosos.

R&P: Iba a preguntar algo que de cierta forma ya has respondido, pero te preguntaré igual: para mí la música de Daughter es súper íntima y no muy temporal. No suena a 2017 ni a lo que suena en la radio hoy, pero cobra sentido cuando nos cuentas lo que escuchabas creciendo. Eso sí, también son muy populares, entonces me gustaría dónde caben en este contexto.

ET: Jajaja, no tengo idea. Es una pregunta interesante. La verdad es que todavía me emociono mucho con lo encantadora que es la gente cuando tocamos. Supongo que hay distinta música para distintas ocasiones en tu vida.

Tiendo a escribir cuando no estoy tan contenta, ahí me llega la inspiración y por eso es que escribo, entonces soy una compositora bien egoísta, jajaja. Pero hay algo bonito y humano de eso, porque todos pasamos por eso. Entonces creo que ese sentimiento puede convivir con la música más feliz y divertida. Pero a veces me siento mal cuando tocamos en el contexto de un festival. Como diciendo “perdonen”, jajaja.

R&P: Siento mucho arruinarles el ánimo…

ET: Jajaja, ¡sí! Perdonen los que vinieron a pasarlo bien. Es chistoso.

R&P: Qué bueno que mencionas eso, porque su música ha sido comparada a la de The xx en términos de intimidad, pero el sonido de ellos ha crecido para adaptarse a escenarios más grandes y festivales, que nos guste o no es la forma más común de ver bandas hoy. Ustedes vienen a un festival a Chile, de hecho. ¿Cómo manejan esa identidad ustedes?

ET: Creo que todos evolucionamos de manera distinta y personal. Soy fanática de The xx, pero no puedo determinar cómo va a cambiar en el futuro. Incluso entre el primero y el segundo, no hubo un esfuerzo consciente en cambiar. No creo que mucha gente lo haga a propósito para encajar con el show.

R&P: Mmm, yo creo que sí.

ET: ¿En serio? Bueno, quizás sí. Para nosotros no es tema. Me encantaría que lo pensáramos más, porque hemos llegado al punto en que terminamos un disco y decimos “ahora cómo vamos a tocar esto entre tres”, jajaja. Lo más importante es que necesita ser honesto.

Si musicalmente hay algo que no tenga razón para estar, lo sacaremos en algún punto. Por eso, lo que hacen Igor y Remi es tan importante, porque si fuera por mí todo sería muy triste. Ellos le dan el equilibrio con arreglos más felices. Lo que tratamos es que el mensaje central de la canción no se ahogue en trucos de producción.

R&P: ¿Y qué estás escuchando por estos días?

ET: Mmm, siento que soy una mujer muy vieja. Como una persona de 90 años atrapada en un cuerpo de 27 años, jajaja. Así que no conozco muchas cosas nuevas. A ver, déjame ir a ver en mi reproductor, jajaja. ¡Te voy a decir, espera! (pausa). “Spaces”, de Nils Frahm. Eso estoy escuchando ahora.

R&P: Jaja, perfecto. Y finalmente, Elena, es tu primera vez en Chile y en Sudamérica…

ET: ¡Yeeei!

R&P: Ya han vendido varias entradas. Hay mucha gente emocionada de tenerlos acá al fin. ¿Cómo se sienten de venir al final y cómo ha sido la interacción con el público de por acá?

Estoy súper emocionada. Estamos. Es nuestra primera vez y han sido seis años. Entonces ya era hora. Hay algo maravilloso acerca de Internet y las redes sociales, a pesar de que sea una señora vieja y no lo use tanto, jajaja. Es bueno para sentirse conectados con gente de allá y hemos recibido muy buena respuesta de ir finalmente.