Ed Sheeran le informó a sus fanáticos que volverá a los shows en vivo en un tiempo aproximado de un mes.

Esto lo comentó después de conocer el parte médico, el cual indica que sufrió lesiones en sus brazos, muñecas y costillas.

“No puedo hacer algunos shows, pero volveré en un mes”, sostuvo el inglés en una entrevista durante los Q Awards.

Luego añadió: “No puedo escribir y tengo un hilo de correos que no he podido revisar. Tengo una respuesta automática que dice que no puedo escribir”.

De todas formas, aseguró que no buscará un reemplazo para ayudarlo durante su sanación, ya que “soy un one-man-show. No hay mucho que pueda hacer y no voy a hacer un cambio a corto plazo para traer a otro músico a tocar. Si vienes a ver un show, será para ver el show que pagaste para ver“.