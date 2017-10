Chance the Rapper, músico que podremos ver en la próxima edición de Lollapalooza Chile, añadió un llamativo logro a su lista: Aparecer en la lista de Billboard destinada al rock.

De todas formas, hay que aclarar que no llegó con una de sus propias canciones, sino como participante de la canción “May I Have This Dance?” de Francis and the Lights.

Junto a aquella banda, el oriundo de Chicago apareció en el listado de Rock Airplay en el puesto n°48.

¿Y cómo llegó a aquel proyecto? Francis and the Lights es el grupo de Francis Farewell Starlite, quien es amigo de Chance desde hace años y que también ha aparecido en su propia música: “Summer Friends” del disco Coloring Book.