Durante muchos años, la comunidad LGBT tuvo que soportar que la sociedad vinculara su orientación sexual con otras deleznables prácticas como la pedofilia.

Ahora, tras la acusación de acoso sexual de Anthony Rapp contra Kevin Spacey, la misma comunidad ha apuntado sus críticas contra el actor por alimentar aquel vínculo con su “disculpa”.

Y es que en su posteo publicado en redes sociales, el protagonista de House of Cards –aunque no por mucho más– niega el recordar aquel episodio, culpando al alcohol por su comportamiento, para luego dar a conocer que es homosexual. Esto ha sido sindicado por varias personas como “la peor salida del closet de la historia”.

El periodista y activista Dan Savage comentó a través de Twitter que “no hay cantidad de alcohol que excuse o explique el acosar a un niño de 14 años”, añadiendo posteriormente en un tono irónico “lo lamento, Sr. Spacey, pero su postulación para ingresar a la comunidad gay ha sido denegada”.

Nope to Kevin Spacey's statement. Nope. There's no amount of drunk or closeted that excuses or explains away assaulting a 14-year-old child. — Dan Savage (@fakedansavage) October 30, 2017

"I'm sorry, Mr. Spacey, but your application to join the gay community at this time has been denied." — Dan Savage (@fakedansavage) October 30, 2017

El actor y comediante Billy Eichner fue otro de los que criticó esta confesión de Spacey: “Esa declaración de Kevin Spacey. No. Absolutamente no. No”.

That Kevin Spacey statement. Nope. Absolutely not. Nope. — billy eichner (@billyeichner) October 30, 2017

Luego añadió que “Kevin Spacey inventó algo que nunca había existido antes: Un mal momento para salir (del closet)“.

Kevin Spacey has just invented something that has never existed before: a bad time to come out. — billy eichner (@billyeichner) October 30, 2017

Rose McGowan, quien ha tomado un fuerte protagonismo en la lucha contra la violencia sexual luego de revelar haber sido víctima de Harvey Weinstein, le envió un mensaje a los medios: “Mantengan el foco en Anthony Rapp. Sean la voz de la víctima”.

Dear fellow media: Keep focus on #AnthonyRapp BE THE VICTIM'S VOICE. Help us level the playing field. — rose mcgowan (@rosemcgowan) October 30, 2017

Bye bye, Spacey goodbye, it’s your turn to cry, that’s why we’ve gotta say goodbye. #ROSEARMY — rose mcgowan (@rosemcgowan) October 30, 2017

Gay = Gay Predator = Predator — rose mcgowan (@rosemcgowan) October 30, 2017

Zachary Quinto también publicó un texto a través de Twitter, en el que señala que hay una “calculada manipulación para atraer la atención de esta seria acusación” y que las “voces de las víctimas son las que merecen ser escuchadas”.