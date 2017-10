Harry Styles no quedó indiferente ante una noticia que llegó a sus oídos: Varios fanáticos se quedaron acampando a las afueras del Hammersmith Apollo de Londres para quedar en una buena posición para su show.

Al saber aquello, el inglés envió chocolate caliente y pizzas para aliviar en algo la carga de los jóvenes que allí esperaban por su show con mantas y cartones.

I love him, Harry going by example and treating people with kindness 💗

He bought fans pizza & hot chocolate 🍕☕️#HarryStylesLiveOnTourLondon pic.twitter.com/wABN0TUaDB — εrica Harry 6+139💕 (@hugrainbowtroye) October 29, 2017

“Lo amo. Harry siendo un ejemplo y tratando a la gente con amabilidad. Él le compró pizza y chocolate a los fanáticos“, publicó una de las asistentes.

SO HARRY’S STAFF JUST CAME WITH PIZZAS AND HOT CHOCOLATE FOR US AND EVERYONE IS SO KIND IT’S UNREAL pic.twitter.com/hVCF4AlAHC — Ashley 🌸 (@AshleyxMUA) October 29, 2017

EVERYONE IS SO NICE TO EVERYONE GOD BLESS Y’ALL pic.twitter.com/a9mT6GaJQz — Ashley 🌸 (@AshleyxMUA) October 29, 2017

Incluso llegó una caja con chocolates junto a un papel: “Toma algunos y pasa la caja en la fila. Un poco de azúcar antes de Harry”.

El ex-One Direction se presentó dos veces en aquel recinto, mientras que el miércoles tendrá otra presentación en suelo inglés, aunque esta vez será en el O2 Apollo de Manchester el miércoles.