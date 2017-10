pin it

Bruno Mars compartió una versión en español de “Just the Way You Are”.

Esta la realizó durante una pausa en su gira 24k Magic para unirse a la transmisión del evento benéfico One Voice: Somos Live! a favor de Puerto Rico, país que sufrió la llegada de un poderoso huracán a comienzos de mes.

Además, se informó que todos los beneficios que esta canción genere irán directamente a nueve diferentes organizaciones que trabajan para normalizar la situación en aquella nación.

Escúchala acá: