Brian Molko de Placebo dio una entrevista a NME en donde comentó lo que sintió la banda con la pérdida de David Bowie, además de comentar el impacto que eso tuvo en su próximo álbum.

“Básicamente, lo que he hecho (para el nuevo disco) es arrojar todos los métodos que he usado en el pasado por la ventana. Estoy intentando nuevas técnicas respecto a la escritura de canciones“, comentó.

Siguiendo en el mismo tema, Molko señaló que está “escribiendo una canción en post-it en el momento, lo que es muy copiar y pegar en el estilo de Bowie y William Burroughs”.

“Otra técnica que estoy usando para algunas canciones es comenzar con el título primero y trabajar hacia atrás, algo que no había hecho antes. Solo intento mantener mi mente interesada y estimada en el proceso del cambio. La gente me pregunta sobre mi inspiración y la respuesta es que es muy aburrida: es el proceso, la disciplina, el escribir regularmente”, añadió.

¿Y qué más hizo Bowie en este nuevo disco? “No sé si inspiró el material directamente, pero ciertamente he tenido mucho tiempo para meditar un montón en lo que David me dijo durante los cinco o seis años que hicimos giras con él y yo estaba en su órbita. Él era mi amigo y mi mentor. Me dio muchos consejos. Estoy meditando más en cómo él fue tan sabio y tan buen narrador”.

“Su presencia todavía está aquí para mí en la forma de un sabio y un mentor”, finalizó.