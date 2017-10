pin it

Brian Molko habló con NME en medio de su gira de aniversario por los 20 años del lanzamiento de su álbum debut, dando una noticia que llamará la atención de sus fanáticos: Dos canciones clásicas de sus setlist podrían salir de sus presentaciones en vivo para siempre.

Se trata de “Nancy Boy” y “Pure Morning”, las que fueron “exhumadas” para ser tocadas nuevamente: “Es muy posible que no volvamos a tocarlas de nuevo o quizá haya que esperar 10 años más”.

“El tema es que pensamos que sería una auténtica molestia, pero la alegría que vemos cada noche desde nuestra audiencia hace que valga la pena“, añadió.

¿Y por qué la quiere sacar? “No creo que sean de mis mejores composiciones. Creo que son muy inocentes. Me gusta la música de ‘Pure Morning’, pero no mucho las letras. La hicimos durante una sesión de Lados B y nunca pensamos que podía ser un single“, comentó.

Luego indicó que “no queremos salir al escenario y tocar un show mecánico, queremos ir al escenario y hablar con la verdad. Necesitamos una conexión emocional con el material que estamos tocando y realmente necesitamos creerlo para poder tocarlo. Eso es lo más importante para nosotros, junto con hacer feliz a la audiencia”.

“Lo que pasó en este tour es que la conexión emocional viene desde la audiencia. Estamos sintiendo mucho amor y alegría desde el público con canciones que son realmente una explosión“, concluyó.