pin it

like

Björk concedió una entrevista a W Magazine… pero no una cualquiera: La encargada de realizar las preguntas fue ella misma.

Allí comenzó hablando de su relación con la flauta, el primer instrumento al que pudo acceder. De todas formas, dejó en claro que su opción era el oboe, pero que temas monetarios la alejaron de esa opción.

Luego señaló que su primer interés “fue siempre la teoría de la música, la que creo que era algo inusual y nerd para una niña. Todos estaban enfocados en sus instrumentos. Recuerdo haberme negado a los 10 u 11 años de ir y tocar música de viejos y muertos tipos alemanes, no me podía relacionar con ellos y ser una chica islandesa a finales del siglo XX no permitía tener mucho en común“.

“Cuando comencé en bandas de punk, toqué la flauta en un par d ellas, como en “Anna” o “Glóra”… creo que está en YouTube… lo veo hacia atrás y entrené bien mis pulmones con la respiración y energía, entonces cuando comencé a cantar, lo que fue mi segunda opción (WTF) ya que quería ser una baterista, probablemente tenía una voz algo torpe, pero pulmones geniales“, añadió.

Luego se adentró en otros temas, como el del presidente de Estados Unidos: “Siento que en estos tiempos de Trump, es necesario tener un plan, un manifiesto, una alternativa. Es una cosa de vida o muerte para nuestra especie. Como música, siento que puedo sugerir el ángulo musical-poético, lo que significa que después de una tragedia uno tiene que inventar un mundo nuevo”.

“Esto no te lo darán por merecimiento, no funciona de esa forma. Tienes que imaginar algo que no existe y excavar una cueva hacia el futuro y demandar espacio. Es una esperanza territorial. En aquel momento, el excavar es utópico, pero en el futuro se puede volver tu realidad“, añadió.

¿Y comentó algo de su nuevo disco? “Recién envié los últimos archivos para la masterización, ¡el álbum está listo!”, señaló Björk.

Posiblemente lo podremos escuchar en vivo el próximo año, ya que la propia cantante señaló que estaría visitando Sudamérica en algún momento del 2018.

¿Te gustaría leer la entrevista completa? Revísala acá.