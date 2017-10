Björk compartió una noticia que hará feliz a más de un fanático de su música: Queda menos de un mes para el lanzamiento de su próximo disco.

Utopia, calificado por la propia artista como un “disco Tinder”, será publicado el próximo 24 de noviembre.

Además, la islandesa dio a conocer la portada de este trabajo, la que fue diseñada por Jesse Kanda.

Incluso aprovechó de agradecer al venezolano Arca por la ayuda en la composición.

Revísa la portada aquí:

utopia is coming out 24nov. cover by the talented jesse kanda . jupiterian gratitudes to arca for the musicmaking ! hope you like it , björk pic.twitter.com/77G8rnwmM0

— björk (@bjork) October 31, 2017