Billy Corgan, actualmente más conocido como William Patrick Corgan, le dio una entrevista a Forbes en donde denunció la falta de respeto de la generación del grunge respecto a icónicas figuras dentro de la música.

“Es un punto algo esotérico de hacer, pero como un hombre joven me paré ahí y miré a mis idolos tocar en frente de audiencias desinteresadas. Al público de la generación X no le importaba una mierda si estaban parados frente al jodido David Bowie, Lou Reed o Iggy Pop“, indicó el calvo músico.

Luego confesó que “no podía creerlo ya que yo estaba como ‘¿sabes quién está frente a ti? ¿sabes de lo que son responsables estos hombres?‘ No podía creer la falta de interés de mi generación ante esos increíbles titanes”.

“Bajo esas reglas con las que vivimos ahora, ellos serían tratados diferentemente y la vibra y respuesta sería diferente a lo que vi con David (Bowie) cerca del final de su vida. Algunas de las reglas han cambiado sobre quien eres, lo que representas y todas las cosas que has hecho”, añadió.

“Bajo esas viejas reglas sería algo como ‘¿qué has hecho últimamente? ¿vas a tocar ‘All The Young Dudes’?’. No, me aburriré e iré al maldito puesto de hot dogs”, sentenció.