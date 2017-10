Chile podría llegar al Mundial de Rusia 2018… pero por secretaria.

¿Cómo es esto? Si bien la ANFP decidió no enviar un reclamo por el posible arreglo del partido entre Perú y Colombia, que se jugó al mismo tiempo que Chile contra Brasil, sí lo hicieron unos abogados chilenos.

Ahora, el uruguayo Fernando Sosa, quien fue parte de la Comisión de Disciplina de la Asociación Uruguaya de Fútbol, aseguró que la FIFA acogió esta denuncia y que ahora será el turno del Tribunal de Disciplina de aquel organismo de determinar si habrá investigación o no.

Chile no se baja|Invocando art 108 C Disciplinario FIFA expertos chilenos denuncian violaciones al FairPlay art 6.3.2 en #Peru vs #Colombia pic.twitter.com/8oE3Z8Uol6

— Fernando Sosa (@fsosamfl) October 20, 2017