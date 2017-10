N.E.R.D. podría estar planeando su regreso a los escenarios junto a un nuevo disco, según reportan diversos medios.

Esto surge debido a la confirmación del show que hará la banda en los próximos días, algo a lo que se sumaría material inédito.

Entre los anuncios que han aparecido en la vía pública se encuentran algunos que dicen “No_One Ever Really Dies”, sugiriendo “N E R D” con el comienzo de cada palabra.

NO_ONE EVER REALLY DIES @NeRdArMy pic.twitter.com/5ic6b5Dy8G

