Los Yeah Yeah Yeahs, uno de los grupos más relevantes de la escena neoyorkina de comienzos de milenio, volvió a subirse a un escenario tras cuatro años de ausencia.

Esto se concretó en el Fonda Theatre de Los Angeles, California, en donde repasaron gran parte de sus hits, en especial los de Fever to Tell, disco que será reeditado pronto.

Todavía se desconoce si estas presentaciones continuarán durante los próximos meses o si se embarcarán en algún tipo de gira.

De este show aparecieron algunos videos -en buena calidad-, los que dejamos a continuación junto con el setlist de la noche:

Setlist:

Modern Romance

Rich

Cold Light

Black Tongue

Gold Lion

Under the Earth

Zero

Pin

Sacrilege

Subway

Soft Shock

Maps

Cheated Hearts

Heads Will Roll

—

Poor Song

Y Control

Date With The Night / Tick