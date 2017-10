SamuelFuentes

Liam Gallagher es un hombre que no tiene pelos en la lengua y que dice todo lo que piensa, incluyendo sus sueños más ambiciosos en la música.

Esto también se ve reflejado en su cuenta de Twitter, en donde le comentó a un fanático las tres bandas que le gustaría unir en una sola gira: Oasis, The Stone Roses y The Verve.

Todo comenzó con un fan que le preguntó si haría otra gira por el Reino Unido el próximo año, ya que se perdió la de este, recibiendo algo contundente como respuesta: “Quédate conectado, pero volveré con las tropas para algo GRANDE el próximo verano, son todos bienvenidos”, junto a los nombres de las bandas antes mencionadas.

Stay tuned but I’m gonna round up the troops for something BIG nxt summer all are welcome as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 4 de octubre de 2017

“Qué noche. Algunas personas necesitarían pararse de sus asientos“, añadió el menor de los hermanos Gallagher.

I’ve been banging on about that for years to SJM OASIS THE ROSES THE MIGHTY VERVE what a night some people need to get of there high chairs — Liam Gallagher (@liamgallagher) 4 de octubre de 2017

“Tanta gente extraordinaria en este planeta, necesitamos reunirnos, la música es poder”, agregó posteriormente.

So many extraordinary people on this planet we need to come together cmon music is power — Liam Gallagher (@liamgallagher) 4 de octubre de 2017

¿Se podrá? Por una parte está el lado complicado respecto a que las tres agrupaciones ya no están juntas, pero por otro está la posibilidad de ser la reunión necesaria para que exista un Glastonbury 2018.