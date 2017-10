pin it

Alejandro Navarro fue el siguiente candidato a la presidencia en presentarse en el ciclo #SiYoFueraPresidente en los estudios de Ibero Americana Radio Chile.

Allí, el abanderado del partido PAÍS indicó que su discusión con Sebastián Piñera, en donde incluso le arrojó un manojo de monedas, fue “un gesto de indignación” ya que “parece que en la política sólo pueden participar los que tienen dinero”.

Además, increpó al empresario de derecha: “Piñera ha eludido muchos debates y todavía no responde si va a traer de vuelta su playa de paraísos fiscales”.

“Piñera no dejó al país en una etapa de crecimiento, el cobre venía a la baja desde el 2012 por la baja compra de China. Felipe Larraín, el 2014, pensó que creceríamos al 4,9% y solo crecimos a un 2,1%. Las variables de crecimiento no dependen de Chile”, comentó sobre las continuas críticas del ex presidente a la situación económica actual.

¿Y su relación con Alejandro Guillier? El parlamentario indicó que “no he sido peón de nadie en mi vida, tengo un espíritu rebelde y lo de Guillier fue resuelto por la Nueva Mayoría. Mi tema con la derecha y Piñera es una decisión política, nuestro domicilio político está en la izquierda y con la ciudadanía”.

“Yo renuncié al partido socialista pero no al socialismo, había una oportunidad histórica de formar una sociedad política de izquierda y así lo vimos algunos”, añadió, desligándose de lo hecho por el pacto oficialista.

Otro de los temas en los que profundizó fue respecto a la economía de Chile, asegurando que “los recursos deben estar a disposición de todos los chilenos y no para el 1% más rico, quienes han abusado del país concentrando las riquezas”.

Sus propuestas son claras: “Iniciaría el debate para recuperar los recursos básicos del estado. El Transantiago, Enel, Soquimich, agua y gas deben ser estatales. Estos servicios están desregulados y hay abusos tremendos”.

“Tuvimos un modelo ultra neoliberal y las consecuencias las estamos pagando actualmente, con la riqueza concentrada y en que el crecimiento tiene un límite. Los recursos naturales que tiene Chile se los robaron y no soy parte de la cofradía que calla ante las injusticias”.

“Quiero recuperar el rol del Estado, que sea empresario y no propietario”, sostuvo como uno de sus ejes principales.

Incluso entró en uno de los temas del día: La capitalización de Televisión Nacional. Sobre esto fue directo: “Hay una discriminación política potente, se excluye, me siento excluido de TVN. El directorio no representa la diversidad y pluralismo de Chile”.

“Quiero una televisión pública financiada y garantizada. Me abstuve en la votación general, quiero una televisión pública que rinda cuentas, que garantice que con la plata que le pasemos se haga un trabajo eficiente, distinta a las televisiones comerciales“, añadió.

De todas formas, esto no será solo destinar fondos a ciegas: “No es que le pasen plata y hagan una lenta agonía, necesito que se le inyecte una Neurobionta para su reactivación. Hay que ver si alcanza o no la plata. Hay algunos que quieren matar TVN y yo quiero fortalecerla“.

Tampoco dejó de lado otros de los temas contingentes en la agenda política: Venezuela y drogas. Respecto a lo primero indicó que allí “hay democracia y una democracia extraordinaria” y que descarta aquel modelo para Chile, ya que aquí quiere uno de “justicia” en donde “vales por lo que eres y no por lo que tienes”.

En drogas también entregó su postura: “El primer paso es despenalizar el consumo privado, porque eso impide que la policía persiga a un profesor de filosofía porque tiene una matita de 30 centímetros. Por qué gastan policías en esa diligencia. Hay que concentrar los esfuerzos en el lavado de dinero y en el narcotráfico”.

“La narcocultura no se combate sólo con más policías, también con más cultura y más amor y cariño”, sentenció.

Finalmente habló sobre un tema sensible: Las vacunas, en donde su posición es sacar el timerosal de estas para “evitar” más casos de autismo, a pesar que ello ha sido descartado varias veces por estudios científicos serios.

“Lo ofensivo es que no se le advierta a las madres que, si ponen una vacuna con timerosal y mercurio, dependiendo de la genética, existe una alta posibilidad que pueda generar autismo”, comentó.

¿Entonces los científicos mienten? Según Navarro, esta comunidad recibe dinero de empresas farmacéuticas para que saquen aquel tipo de estudios negando su vínculo.

“Esto, a lo menos, tiene un debate y yo quiero equilibrarlo. Me han llegado muchos antecedentes. Sólo el tiempo dirá quién tiene la razón“, sentenció.

Revisa aquí la entrevista completa: