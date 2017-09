Aerosmith comunicó la cancelación de la gira que los traería a Sudamérica por problemas de salud de Steven Tyler, lo que también afectará su participación en el festival Stgo Rock City.

Según detallaron en un comunicado, “debido a problemas médicos inesperados, el vocalista, Steven Tyler, tuvo que solicitar ayuda médica y fue informado sobre su imposibilidad de viajar y actuar”.

“Steven espera recuperarse completamente con el descanso. Con los cuidados apropiados estará pronto de vuelta para seguir rockeando alrededor del mundo“, finalizaron.

Incluso comparten una declaración del músico: “Lo siento mucho y siento que los he decepcionado… no estaré disponible para continuar con los últimos 4 conciertos de este tour. Volé de vuelta a Estados Unidos por orden médica, luego del concierto en Sao Paulo. Por favor no se preocupen… No estoy en una situación de riesgo vital, pero necesito lidiar con esto ahora mismo, descansar y recibir tratamiento médico inmediato”.

Además de Chile, en esta gira también habrían presentaciones de los norteamericanos por Brasil, Argentina y México.

Por este motivo, Stgo Rock City anunció que devolverá el 50% del valor del ticket adquirido para aquella noche, lo que podrá hacerse desde el próximo miércoles 4 de octubre en el mismo punto donde lo compraron.