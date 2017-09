Queda una semana para Stgo Rock City, cita para la cual hay dos localidades sin entradas disponibles: Zona Stgo Rock City y la Zona Preferencial del viernes 29, día encabezado por The Who y Guns N’ Roses.

Fueron más de 60.000 entradas las que se vendieron los primeros días, adquiridas por fanáticos del rock que quieren ver a las leyendas vivientes del género en nuestro país, como Aerosmith, Def Leppard, Marky Ramone y más.

Este festival se realizará los próximos 29 y 30 de septiembre en el Estadio Monumental de Santiago, fechas para las cuales aún quedan tickets disponibles a través de Puntoticket.

Los horarios son:

Viernes 29

Tyler Bryant and The Shakedown, 17.15 hrs.

The Who, 18.30 hrs.

Guns N´ Roses, 20.30 hrs.

Sábado 30

Kuervos del Sur 17.30 hrs.

Marky Ramone: 18.45 hrs.

Def Leppard: 20:15 hrs.

Aerosmith: 22.30 hrs.