U2, la banda liderada por Bono, anunció el lanzamiento de “Songs of Experience” para el 1 de diciembre, según revelaron en una entrevista con The New York Times. Este álbum incluirá “The Blackout” y “You’re the Best Thing About Me”, canciones que ya fueron publicadas a través de plataformas digitales, así como canciones que han estrenado en vivo, durante su gira actual, tales como “The Little Things That Give You Away”.

Según la crítica, este álbum tratará sobre Estados Unidos y su historia recibiendo inmigrantes.

A través de una entrevista con The Times, Bono afirmó que “las elecciones fueron un shock tanto en lo personal como en lo político, no tan solo en Estados Unidos sino en Europa. Esta es mi respuesta literal a ambas crisis. Aprendí más en cuanto a lo personal que en lo político, pero lo político está ahí para plasmar canciones personales según el contexto y la historia”.

Te dejamos un adelanto de “Songs of Experience”: