Como ya debes saberlo, se viene una semana intensa de conciertos en marzo de 2018. La agenda suele ser apretada durante el verano, pero esto lo supera todo.

La cosa va así:

Lollapalooza Chile: Viernes 16, sábado 17 y domingo 18.

Gorillaz: Martes 20.

Depeche Mode: Miércoles 21.

Desde ya pronosticamos que la economía va a desacelerar a niveles exorbitantes y las licencias y cimarras van a alcanzar un récord histórico.

Y como no creemos que la presidenta nos vaya a dar tres días de feriado (SOA BACHELÉ, HAGA ALGO), se nos ocurrieron formas para ir preparándote en alma y cuerpo para tantos días de música.

1.- Hacer deportes

Las opciones son muchas: crossfit, running, irte en bicicleta a la pega y no, ajedrez no cuenta como deporte. No importa lo bueno que seas protegiendo a tu rey, eso no te quitará el dolor de tobillos.

2.- Clases de Ballet

Haciendo un cálculo estimado, serán unas 50 horas estando de pie. Si el deporte no es lo tuyo, te recomendamos elongar desde ya y preparar esas articulaciones para evitar tener que llegar gateando a la pega después de la maratón de música.

Hacer yoga también te puede ayudar perfecto si eres pequeño y te vas a pasar 45 de esas 50 horas en puntillas intentando verle el pelo a tu ídolo musical.

3.- Dieta

Si crees que eres capaz de bajar la ingesta de completos de 3 a solo 1 por noche de carrete, quizás sería buena idea.

Tu cuerpo es un templo. Un templo que va a estar al menos tres días enteros al sol y taparte en galletas con 30 grados, quizás no sea la mejor de las ideas. Nunca está demás comer una que otra fruta en vez de galletas.

4.- Juntar accesorios

Como el verano santiaguino dura hasta mayo, es infalible que te eches bloqueador y no está de más tener un leve bronceado previo para aguantar los tres días.

También: sombrero, una botella de agua, bálsamo labial y los lentes de sol más cool porque antes muerta que sencilla, amiga.

5.- Mentir

Y bueno, si en verdad el auto control no es lo tuyo, empieza a preparar desde ya tu mejor voz de enfermo, junta días de vacaciones o simplemente espera que decreten una semana de feriados para poder ir a todos los conciertos.

Total, en pedir no hay engaño, ¿cierto?