EA Sports dio a conocer el listado de canciones que compondrá la banda sonora de FIFA 18.

Dentro de este se pueden encontrar canciones de The National, Lorde, The xx, Cut Copy, Kimbra, Mura Masa, Run The Jewels, Slowdive, The War on Drugs y Washed Out, entre otros.

Lo llamativo es que también tendrá canciones inéditas, como “Mean Demeanor” de Run the Jewels y “Tic Tac Toe” de Django Django.

Quienes pre-ordenen su copia del juego, recibirán acceso a equipamentos especiales diseñados por músicos de las bandas involucradas en pasadas ediciones, como Bloc Party, Glass Animals y Capital Cities, entre otros.

Escucha la lista completa acá: