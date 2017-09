like Tweet tweet &description=Taylor Swift compartió video del making-of de “Look What You Make Me Do”" data-pin-color="red"> pin it

Taylor Swift compartió video del making-of de “Look What You Make Me Do”

Taylor Swift compartió el video del making-of del primer video de su nuevo disco, “Look What You Made Me Do”, el que ya acumula más de 420 millones de reproducciones en YouTube. Míralo acá: