St. Vincent anunció su nuevo disco titulado “MASSEDUCTION” y será publicado el 13 de octubre bajo el sello Loma Vista. Este lanzamiento significa el quinto disco de Annie Clark, tras el éxito de su disco anterior “St. Vincent”.

El álbum contará con 13 canciones, las cuales fueron co-producidas por Clark y Jack Antonoff, en los estudios Electric Lady, en New York.

Citando a la voz detrás de St. Vincent, “cada grabación es un arquetipo. “Strange Mercy” era sobre dueñas de casas en pastillas. “St. Vincent” era sobre un líder de un culto en un futuro no muy lejano. “MASSEDUCTION” es diferente, está en primera persona. No puedes revisar los hechos, pero si quieres saber sobre mi vida, escucha este disco“.

Además de la fecha de lanzamiento, la cantante reveló la portada de “MASSEDUCTION”.

Estas son las canciones que estarán incluidos en el nuevo disco de Annie Clark:

01. Hang On Me

02. Pills

03. Masseduction

04. Sugarboy

05. Los Ageless

06. Happy Birthday, Johnny

07. Savior

08. New York

09. Fear The Future

10. Young Lover

11. Dancing with a Ghost

12. Slow Disco

13. Smoking Section

Junto a lo anterior, St. Vincent liberó un nuevo adelanto de “MASSEDUCTION”. Te dejamos con “Los Ageless”