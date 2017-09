Una colección de 13 canciones será la próxima publicación del Rey del Pop, Michael Jackson. El lanzamiento será el 29 de septiembre e incluirá éxitos como “Dirty Diana” o “Thriller”. Este proyecto se gestionó entre los sellos Epic/Legacy y The Estate of Michael Jackson, los cuales incluyeron un bonus track “Blood on the Dance Floor X Dangerous”.

“Blood on the Dance Floor,” “Dangerous,” “This Place Hotel,” “Leave Me Alone” y “Is It Scary” son las cinco canciones que conforman este bonus track y es el resultado del mash-up que realizó The White Panda. Esta mezcla será ofrecido de inmediato como un regalo para aquellos fans que pre-ordenen “SCREAM” digitalmente y, además, estará disponible en todas las plataformas de streaming.

Como dato, “This Place Hotel” es el primer single escrito, compuesto y arreglado en su integridad por Michael Jackson.

Las celebraciones oficiales de “SCREAM” se llevarán a cabo en París, Londres, Sydney, Berlín, Los Angeles y Tokio. Los fans podrán asistir a proyecciones de los siete films que conforman el disco SCREAM para, luego, continuar en una fiesta conmemorando a Jackson quien falleció hace ocho años.

Algunos rumores dicen que el título de este compilado póstumo es por la canción que grabó con su hermana Janet Jackson.

Te mostramos el mash-up realizado por The White Panda que anuncia el lanzamiento de SCREAM