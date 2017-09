pin it

Sam Smith tuvo que salir a defender a Ed Sheeran cuando en una entrevista, y de forma totalmente gratuita, el autor de “Shape of You” fue calificado como una “prostituta”.

Esto ocurrió durante una entrevista con KIIS FM, cuando el presentador –Kyle Sandilands– le preguntó a Smith sobre su decisión de no vender canciones a otros artistas, pero de una forma no muy agradable: “Entonces, ¿tú no eres una prostituta como Ed Sheeran?”.

Luego el mismo Sandilands añadió que Sheeran “prostituye todas sus canciones y se une a cualquier grupo de canciones. Si esto fuera sexo, Ed es una prostituta musical”.

En aquel momento Smith salió al paso y aseguró que Ed Sheeran es “un increíble compositor” y que “no es una prostituta”.

“La forma en la que ha escrito esas canciones para otras personas es absolutamente increíble y siento admiración por él. Es solo que no siento bien (el compartir) mis canciones, quizá ya que estas, al igual que otras (sin usar) son una mierda. El porcentaje de éxito de Ed con su escritura es muy asombroso y amo su trabajo”, sentenció.