Músicos chilenos eligiendo a sus favoritos del catálogo nacional. Una lista ecléctica y sorprendente, escúchala durante todo SEPTIEMBRE en el #RPStars
LUCYBELL (COTE FONCEA) – LOS TRES – LA RESPUESTA (1999)
EMOCIONES CLANDESTINAS (YOGUI ALVARADO) – INTRUSO – HUMO (2007)
THE GANJAS (SAM MAQUIEIRA) – HIELO NEGRO – CEMENTO (2003)
FARMACOS (DIEGO RIDOLFFI) – LOS PRISIONEROS – POR AMARTE 1990
PLANETA NO (JUAN PABLO) – AMARGA MARGA – LAVATE EL PELO (2016)
REY PUESTO (JEAN PHILIPPE CRETTON) – LOS JAIVAS – LA CONQUISTADA (1975)
SAIKO (DENISSE MALEBRAN) – INTI ILLIMANI – MEDIANOCHE (1996)
ANGEL PARRA – ANGEL PARRA – TANGO EN COLOMBES (1976)
LOS SANTOS DUMONT (JULIAN PEÑA) – CANTAREMAN – ARRANCA (2015)
PERROSKY (ALVARO GOMEZ) – PANICO – QUIERO ESTAR ANFETAMINADO (1995)
SOLAR (ALE GOMEZ) – LOS EX – LA CORBATA DE MI TIO (1996)