Robbie Williams canceló tres fechas en Rusia debido a problemas de salud, según declaró su publicista. El cantante tenía presentaciones en San Petersburgo, Moscú y en la ceremonia de clausura del programa de talentos “New Wave” en Sochi.

Según declaraciones del mismo artista, habla sobre los problema que le ha traído la depresión y la artritis. “Este trabajo es muy malo para mi salud. Me va a matar, a menos que lo vea desde una perspectiva diferente”, aclaró.

Sin embargo, no se ha cancelado la gira por Australia y Asia para Febrero y Marzo del próximo año.

El ex Take That, en una entrevista, reveló que sufre de agorafobia y, además, no ha dejado su habitación durante el transcurso de su gira. “Mientras más simpática y arrogante me vea en el escenario, más aterrado me siento”, aclaró.

Con respecto a su depresión, el artista dijo “no sé si estaría así de afectado mentalmente sin la fama. No creo que sería mpas asqueroso o más potente si no hubiese sido por la fama. Es como tener una lupa con la forma de la atención de todo el mundo, y tus defectos obviamente se magnificarán”.

Aparte de los dolores de espalda que sufre, Williams aclaró en la misma entrevista que las últimas semanas le han servido para su salud mental, lo cual explica como un “pensamiento mental positivo”, mientras sigue al pie de la letra su tratamiento contra esta enfermedad.