Aric Harding, un hombre que vivía en Houston, tuvo que dejar su hogar debido a la gran inundación que provocó el Huracán Harvey.

Ya cuando la situación se calmó un poco, el sujeto volvió a su casa para recuperar algunas cosas, como los peluches y juguetes de sus hijos, como reporta ABC13 Houston.

Al encontrarse ahí, acompañado de un equipo de prensa, Harding se acercó a su piano para tocarlo por una última vez, sin saber si podría recuperarlo o si la inundación seguiría subiendo.

Las imágenes se volvieron virales, generando en muchos una sensación de tristeza y desolación al ver el estado en el que quedó aquella zona de Estados Unidos.

Míralo acá:

Aric Harding returned to his Friendswood home to get his kids’ stuffed animals. Then he played his flooded piano. And he moved us to tears. pic.twitter.com/DePluEWz5l

— ABC13 Houston (@abc13houston) 31 de agosto de 2017