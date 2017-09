Diversos rumores indican que Star Wars: The Last Jedi, la nueva cinta que se estrenará este año del universo salido de la cabeza de George Lucas, tendrá una duración que sobrepasará la de todas las cintas anteriores.

Según notaron algunos medios, una serie de páginas de ventas de entradas -como CineWorld, entre otras- han mencionado que la película tiene una duración de 150 minutos, es decir, dos hora y media.

La más larga, hasta el momento, era Attack of the Clones, la que quedará en el segundo lugar con 142 minutos. Luego llega The Force Awakens y Rogue One con 135 y 133 minutos, respectivamente.

En esta cinta volverá a aparecer el icónico Luke Skywalker, además de tener que resolver varias dudas, como los orígenes de Rey y lo que pasará con el antagonista, Kylo Ren.

Star Wars: The Last Jedi se estrenará el próximo 15 de diciembre a nivel mundial.