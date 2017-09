Post Malone, uno de los raperos que se está haciendo un nombre en Estados Unidos, sufrió un pequeño revés al intentar hacer un stage dive, es decir, tirarse sobre el público de las primeras filas.

¿Y qué significó esto? Que se lanzó y, lamentablemente, nadie lo recibió, por lo que cayó directamente al suelo.

Al menos recordó el episodio con humor a través de su cuenta de Twitter, haciendo una comparación con Jack Black en School of Rock:

felt like jack black in school of rock tonight when i staged dived and nobody caught my fat ass. wish i had lil uzi body

— Beerbongs & Bentleys (@PostMalone) September 25, 2017