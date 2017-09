Recientemente reportamos que Radiohead estuvo trabajando junto al conocido compositor Hans Zimmer en una nueva versión de “Bloom”, track que aparece en su disco King of Limbs.

Este tiene como fin el musicalizar una precuela preparada por la BBC de la serie Blue Planet.

Lo llamativo es que esta canción fue inspirada por la primera parte de aquella serie documental.

Escúchala acá:

Here is the BBC’s Blue Planet II prequel accompanied by the new track (ocean) bloom: a collaboration between @Radiohead & @HansZimmer pic.twitter.com/VsazdZU61X

— Radiohead (@radiohead) 27 de septiembre de 2017