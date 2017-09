Lana del Rey sorprendió a sus fanáticos eliminando casi todos sus contenidos de redes sociales, especialmente de Twitter e Instagram.

Poco después de conocerse esta noticia, varios medios especularon con la posibilidad de que esté siguiendo la estrategia de Taylor Swift (y Radiohead antes de ella) de “desaparecer” antes de publicar nueva música.

Posterior a aquellos rumores, la norteamericana publicó un video en Instagram: Parte de una entrevista hecha a John Lennon y Yoko Ono.

De la misma forma, publicó un nuevo tuit en donde habla de la actualidad política mundial: “Sé que estamos viviendo en una Nueva Era con nuevas habilidades nucleares. Espero que cada país pueda encontrar una forma de comunicar las cosas antes de que sigan escalando“.

I know that we’re living in a New Age with new nuclear abilities. I hope each country can find a way to communicate before things escalate

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) 5 de septiembre de 2017