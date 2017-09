Placebo realizará una subasta a fines de septiembre, en la que pondrán a la venta artículos raros y de la colección personal de los músicos.

Esta comenzará el 29 de septiembre, día en el que se abrirá una subasta online en la que se podrá encontrar el jumper usado por Brian Molko en el video de “Pure Morning”, un CD autografiado por David Bowie del single “Without You I’m Nothing” y una chaqueta de Vivienne Westwood usada en los premios Brit de 1999, entre otras cosas.

¿De lo más raros? Tapones para los oídos usados por el propio Brian Molko. Y sí, en plural, ya que son varios pares de ellos.

Los dineros que esto genere irán en ayuda de The Campaign Against Living Miserably y The Mercy Centre.