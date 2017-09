Pharrell Williams dio un poderoso discurso en la gala de VH1 de Hip Hop Honours: 90’s Game Changers, en la cual fue protagonista.

Allí denunció a los supremacistas blancos y llamó a tomar acciones contra el racismo: “Los nacionalistas están avanzando hacia tu futuro… ¿qué vas a hacer?”.

“Para cualquiera en casa viendo esto y actuando como si no vieran todo lo que está pasando, abran sus ojos. Siguen diciendo que no ven lo que pasa, en televisión. Abran sus ojos. Si llegan a ver lo que yo veo, sabrán como llegamos a esto”, añadió.

Continuó con una fuerte frase: “Estamos aquí y no nos vamos a ir. Entonces, ¿qué vamos a hacer?”.

“Siguen hablando de un muro, pero el enemigo es esta mentalidad divisiva. Está en este lado del muro“, sentenció.

