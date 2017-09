Liam Gallagher, al igual que todos los días, disparó en contra de su hermano Noel por considerar que hubo un “plan” detrás de la separación de Oasis.

¿Y para qué? Según el menor de los hermanos, este quiebre le habría servido como excusa para poder iniciar una carrera solista.

En conversación con Huck Magazine, el autor de “Wall of Glass” aseguró que “la forma en la que terminó la banda fue planeada. No creo ni por un minuto que de haya pasado así nada más”.

“Ignition (empresa de manejo de artistas) y Noel Gallagher pensaron ‘¿cómo nos salimos de esta para que puedas ser solista pero sin causar alboroto? Culpemos al estúpido ese que está bebiendo mucho‘. Ellos sabían lo que estaban haciendo”, añadió.

Y no se quedó ahí, ya que indicó que “nuestro niño” tuvo reuniones con Paul Weller -ex The Jam- y Johnny Marr -ex The Smiths- para pedir consejos sobre la forma de salir de la banda.

“Ciertamente, yo no arruiné Oasis. Amo a Oasis. ¿Por qué querría separarnos? Eso realmente me saca del maldito juicio, pero los verdaderos fans de Oasis no han tomado partido. Ellos solo están como ‘malditos sean esos dos'”, finalizó.