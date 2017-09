Dos de las bandas de rock más importantes de la actualidad llegarán juntas a nuestro continente: Foo Fighters y Queens of the Stone Age, algo que Dean Fertita ya había adelantado en #RPSordo.

Esto fue confirmado por las propias bandas a través de sus redes sociales, anunciando las primeras fechas de esta gira que ya aseguró visitas a Brasil y Argentina.

Brasil! More ticket info soon! Fans can register for a chance to purchase tickets before anyone else. Details here: https://t.co/BS2nTso3jO pic.twitter.com/79jJO8M49U

— QOTSA (@qotsa) September 20, 2017