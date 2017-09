Who Built the Moon? es el nombre que llevará el próximo trabajo de Noel Gallagher junto a los High Flying Birds.

Este trabajo saldrá a la venta el próximo 24 de noviembre, información que fue compartida junto con un video que incluso detalla el listado de canciones que tendrá.

Serán 11 canciones las que darán forma a este álbum:

1.- “Fort Knox”

2.- “Holy Mountain” (junto a Paul Weller)

3.- “Keep On Reaching”

4.- “It’s A Beautiful World”

5.- “She Taught Me How To Fly”

6.- “Be Careful What You Wish For”

7.- “Black & White Sunshine”

8.- “Interlude (Wednesday Part 1)”

9.- “If Love Is The Law” (junto a Johnny Marr)

10.- “The Man Who Built The Moon”

11.- “End Credits (Wednesday Part 2)”

Además, el ex-Oasis anunció que realizará una gira por el Reino Unido durante abril y mayo del próximo año como promoción para este álbum.

Revisa el video acá: