Noel Gallagher habló de una de las canciones de su próximo disco: “Black and White Sunshine”.

¿Qué tiene de especial? Es una canción de amor, considerada por el propio Gallagher como “una de las mejores que he hecho”.

Este track aparecerá en Who Built the Moon?, disco que saldrá el 24 de noviembre, comentando que “David me tocó una muestra, entonces trabajé con los acordes y cree un demo solo unos pocos minutos después, llevándola de gira con nosotros y tocándola ahí”.

“Cuando se convirtió en una canción en Belfast, estuve muy feliz, solo tenía que hacerle justicia. ¿Qué es la felicidad más que estar enamorado?“, concluyó.