Liam Gallagher dio una nueva entrevista con dichos polémicos, esta vez al periódico The Telegraph de Inglaterra, en donde comentó una de las series más importantes de la última década: Game of Thrones.

Al momento de ser consultado sobre si es o no un fanático, el músico fue categórico: “No veo esas cosas sin sentido”.

¿Y entonces le gustará leer? “No leo. A la mierda la lectura”, respondió.

¿Y los viajes? Tampoco: “Me siento ahí y solo miro por la ventana”.

¿Y qué hace para pasar el rato? Ahí explicó más profundamente el tema, señalando que “no necesito un libro para desconectarme. Soy un maldito tipo zen. No bebo en el avión, ya no lo hago, ya que solo termino siendo un jodido borracho. Quizá ver un film extraño por media hora, ahí ya me aburro, entonces solo me quedo mirando por la ventana”.

De todas formas, aseguró que no se aburre: “Me puedo entretener a mi mismo. Me siento y le digo a la señorita ‘¿ya llegamos’ y ella me dice ‘no, ni siquiera hemos despegado'”.