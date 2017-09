pin it

Peter Hook dejó New Order en el año 2007, demandando recién en el 2015 a sus ex compañeros debido a los dineros que no se habían pagado por el concepto de uso de su música.

Ahora, según informan desde la banda, eso habría quedado liquidado en un acuerdo legal al que habrían llegado ambas partes.

La declaración oficial dice:

“New Order anuncia que hoy, un completo y final acuerdo ha sido alcanzado en la larga disputa con su ex bajista Peter Hook.

Las disputas se basaron sobre el uso de Hook en varios elementos y merchandising de New Order y Joy Division y en la promoción de shows por su nueva banda, y en el monto de dinero que él recibía por el uso del nombre New Order por sus ex colegas desde el 2011.

Los nombres Joy Division y New Order significan algo muy grande para los fanáticos y la banda sintió la importancia de proteger el legado.

Con todos estos temas resueltos, Bernard, Stephen y Gillian pueden continuar con o que hacen mejor: Hacer música y presentarse en vivo“.