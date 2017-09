Morrissey nuevamente tomó una postura frente a un hecho que considera injusto. Ya lo había hecho con su música con -por ejemplo- “Meat is Murder”, mientras que ahora también lo expresa en su merchandising oficial.

Específicamente hablamos del diseño de una de sus últimas poleras, en la que se puede ver a un efectivo golpeando a un manifestante junto a la frase “¿quién nos protegerá de la policía?”.

Este texto no es al azar, sino que es el título de una de las canciones que aparecerán en su próximo álbum, Low in High School, del cual ya conocimos el primer single “Spent the Day in Bed”.