Morrissey dio más detalles respecto de Low in High School, su próximo disco, del cual ya adelantó el primer single: “Spent the Day in Bed”.

En esta canción, el músico hace clara alusión al sensacionalismo en la televisión y de como esto afecta a la sensación de seguridad de las personas, sobre todo respecto de las noticias, las que -según la letra de la canción- “contribuyen a asustarte” y “te hacen sentir pequeño y solo”.

Ahora además se supo que el inglés realizará algunos shows en el Hollywood Bowl de Los Angeles los próximos 10 y 11 de noviembre, poco antes del lanzamiento del disco, tras lo cual seguirá una pequeña gira por diversas partes de Estados Unidos.

Aún no se conoce si esta gira se prolongará por Europa, Asia o incluso Sudamérica.

Finalmente, aquí está el tracklist de este álbum, con títulos que claramente fueron escritos por el ex líder de los Smiths:

1.- “My Love, I’d Do Anything for You”

2.- “I Wish You Lonely”

3.- “Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage”

4.- “Home Is a Question Mark”

5.- “Spent the Day in Bed”

6.- “I Bury the Living”

7.- “In Your Lap”

8.- “The Girl from Tel-Aviv Who Wouldn’t Kneel”

9.- “All the Young People Must Fall in Love”

10.- “When You Open Your Legs”

11.- “Who Will Protect Us from the Police?”

12.- “Israel”